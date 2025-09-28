Макс Ферстаппен: «Меня не интересует Тройная корона»

Ферстаппен заявил, что не планирует бороться за Тройную корону автоспорта.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подчеркнул, что не заинтересован в Тройной короне автоспорта.

У Тройной короны есть две трактовки. Первая подразумевает титул в «Ф-1» и победы в «24 часах Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса». Во второй вместо титула в «Ф-1» называется победа на Гран-при Монако.

Ферстаппен отмечал, что хочет принять участие в марафоне в Ле-Мане, однако «Инди-500» его не привлекает.

«Ле-Ман – да. Но меня не интересует Тройная корона. Мне нравится смотреть «Индикар », но мне нет нужды самому там участвовать.

Мое участие в «24 часах Нюрбургринга»? Это в будущем, все зависит от того, как сложится следующий сезон в «Ф-1» с новыми правилами. Сейчас невозможно сказать, буду ли я участвовать в других гоночных сериях в следующем году», – сказал Макс.

Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке GT3 на «Нордшляйфе» (GP Blog)

