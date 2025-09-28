  • Спортс
  • Эстебан Окон об увеличении количества этапов в «Ф-1»: «Мы живем в мире потребления. Раньше Гран-при были особенными»
Эстебан Окон об увеличении количества этапов в «Ф-1»: «Мы живем в мире потребления. Раньше Гран-при были особенными»

Окон высказался об идее расширить календарь «Ф-1».

Пилот «Хааса» прокомментировал стремление «Ф-1» увеличить число гонок в календаре.

«Мы живем в мире потребления, где мы хотим все больше и больше зрелища, больше гонок. В целом я не против выступать чаще. Я всегда за то, чтобы больше гоняться.

Но я помню, как в юности был невероятно взволнован перед грядущей гонкой. Тогда нужно было ждать. Воскресная гонка была по-настоящему главным моментом недели. Ты смотрел квалификацию, чувствовал эту подготовку к гонке, а затем наконец наблюдал за самим Гран-при – это было нечто особенное.

Сегодня мы гоняемся практически каждую неделю, а еще есть спринты. У нас явно будет больше зрителей, ведь спринты проводятся в субботу – но, по-моему, это немного слишком.

Например, когда мы смотрим «Уэнсдей» на Netflix, то не хотим ждать вторую часть сезона десять дней. Но как только сериал заканчивается, мы тут же забываем обо всем и включаем следующий, ведь нам доступно очень много контента.

То же самое со спортом. Со всем. У нас есть выбор из огромного количества развлечений. Но я предпочитаю чувство предвкушения, подготовки к Гран-при – и тогда действительно получится насладиться гонкой», – сказал Окон.

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
