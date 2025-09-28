Кими Антонелли об участии в GT: «Возможно, в будущем. Почему бы и нет?»
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли поделился мнением о гонках в категории GT, где недавно дебютировал Макс Ферстаппен на трассе «Нордшляйфе».
«Я много гоняюсь на машинах класса GT, поскольку у моего отца своя гоночная команда. Я тоже много выступал на машинах GT.
Хотя эти машины отличаются [от болидов «Ф-1»], это все еще хорошая тренировка для проверки своих навыков – ведь тебе приходится адаптироваться к другой технике. Очевидно, машина GT ведет себя не так, как болид «Ф-1».
Когда я участвую в GT, то стараюсь бросить себе вызов и набрать темп как можно быстрее. Два года назад я выступил в гонке GT – это был иной опыт, но веселый. Так что, возможно, в будущем [я еще вернусь туда]. Почему бы и нет?» – высказался Антонелли.
