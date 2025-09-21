Макс Ферстаппен: «Стоит поговорить с «Пирелли» и сказать, чтобы они не привозили новые мягкие шины»

Ферстаппен недоволен новыми шинами «Пирелли».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен раскритиковал комплект шин C6 после квалификации к Гран-при Азербайджана .

С6 – это новая версия самого мягкого комплекта шин, которую начали использовать с этого сезона. Тем не менее резина оказалась склонной к излишне быстрому износу, из-за чего при ее наличии пилоты предпочитают использовать «медиум» даже в квалификации.

«Я даже не мог использовать шины, которые хотел, потому что мы проехали слишком много кругов на «медиуме». Единственным вариантом остался новый «софт» – но эти шины медленные. Они работают хуже других комплектов, начиная с самого старта круга. Это ужасные шины.

Думаю, мне как-нибудь стоит поговорить с «Пирелли » и сказать, чтобы они не привозили эти шины – которые очень усложняют уик-энд. Ты не получаешь четких данных о «медиуме» вплоть до квалификации. В этом нет смысла.

Смотрите, если эти шины не работают здесь… Они не работали в Монако, не работали в Имоле и в Монреале тоже. Лучше просто их не привозить. Лучше просто сделать обязательными два пит-стопа, чем привозить шины, которые не позволяют ехать быстрее», – заявил Ферстаппен.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

