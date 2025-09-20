0

Кими Антонелли: «Если бы не порыв ветра, оказался бы на первом ряду»

Антонелли уверен, что мог добиться большего в квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса» прокомментировал 4-е место в квалификации к Гран-при Азербайджана.

«Во время последней попытки я наткнулся на порыв ветра сзади скоростью 50 км/ч, из-за которого едва не потерял контроль. Так что я не переусердствовал, ведь если бы я проехал по поребрику, то испортил бы единственный быстрый круг.

Я доволен – в особенности потому, что, когда я выехал на «медиуме», увидел начавшийся небольшой дождь, который все очень усложнил. Если бы не порыв ветра, я бы оказался на первом ряду.

Я хочу прогрессировать, не оглядываясь назад. В гонке рассчитываю показать наилучший результат», – сказал Антонелли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
