Кими Антонелли: «Если бы не порыв ветра, оказался бы на первом ряду»

Антонелли уверен, что мог добиться большего в квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 4-е место в квалификации к Гран-при Азербайджана.

«Во время последней попытки я наткнулся на порыв ветра сзади скоростью 50 км/ч, из-за которого едва не потерял контроль. Так что я не переусердствовал, ведь если бы я проехал по поребрику, то испортил бы единственный быстрый круг.

Я доволен – в особенности потому, что, когда я выехал на «медиуме», увидел начавшийся небольшой дождь, который все очень усложнил. Если бы не порыв ветра, я бы оказался на первом ряду.

Я хочу прогрессировать, не оглядываясь назад. В гонке рассчитываю показать наилучший результат», – сказал Антонелли .

