Эндрю Шовлин: «В первой части сезона Антонелли выступал намного лучше, чем ожидалось»

В «Мерседесе» ответили на вопрос о трудностях Антонелли.

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал слабые результаты Кими Антонелли в последних гонках.

«Для Кими как для молодого пилота это тяжелая ситуация. Но если суммировать и посмотреть на первые гонки, то он собрал практически все очки в первой части сезона – он выступал лучше, намного лучше, чем мы ожидали.

Если удается так быстро добиться от пилота хорошей формы, то дальше на его пути будут возникать неровности. И по ходу европейской части сезона квалификации давались ему тяжелее.

Отчасти это потому, что середина пелотона приблизилась к нам, плотность в квалификации стала гораздо выше. Также он допустил пару ошибок, из-за которых потерял время в практиках, застряв в гравии.

Но мы все еще можем посмотреть на первую часть сезона – и речь не об одной гонке. Мы говорим о сильном квалификационном темпе и нескольких очень сильных гонках, очень хорошем пилотаже в дождевой гонке в Мельбурне, где он финишировал 4-м.

Нужно работать с ним, чтобы попытаться вернуть его к комфорту за рулем болида. В квалификации на пилота оказывается гораздо большее давление, ведь из первого сегмента очень трудно вырваться, из второго еще сложнее – а ведь еще нужно сберечь шины для третьего», – сказал Шовлин.

Андреа Кими Антонелли о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Эндрю Шовлин
