Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своей реакции на публичную критику со стороны босса команды Тото Вольффа.
Причиной для критики стало неудачное выступление Антонелли на Гран-при Италии.
«Тото в основном говорил о гонке. И на шинах «хард» у меня действительно были проблемы – я допустил ошибку на старте. Так что я согласен со словами Тото и воспринимаю их скорее как позитив, как стимул постараться еще лучше выступить в этот уик-энд.
В Монце наш темп в квалификации был заметно лучше, чем в гонке, так что мы сможем развить это на этапе в Баку.
Но если говорить о предстоящем гоночном уик-энде, то мне пока сложно сказать, на что мы сможем рассчитывать. В прошлом году темп «Мерседеса» в Баку был нормальным. Посмотрим, что будет на этот раз», – рассказал Антонелли.