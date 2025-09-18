Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»

Антонелли спокойно воспринял критику в свой адрес.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своей реакции на публичную критику со стороны босса команды Тото Вольффа .

Причиной для критики стало неудачное выступление Антонелли на Гран-при Италии .

«Тото в основном говорил о гонке. И на шинах «хард» у меня действительно были проблемы – я допустил ошибку на старте. Так что я согласен со словами Тото и воспринимаю их скорее как позитив, как стимул постараться еще лучше выступить в этот уик-энд.

В Монце наш темп в квалификации был заметно лучше, чем в гонке, так что мы сможем развить это на этапе в Баку.

Но если говорить о предстоящем гоночном уик-энде, то мне пока сложно сказать, на что мы сможем рассчитывать. В прошлом году темп «Мерседеса » в Баку был нормальным. Посмотрим, что будет на этот раз», – рассказал Антонелли.

