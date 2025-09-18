  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»
Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»

Антонелли спокойно воспринял критику в свой адрес.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своей реакции на публичную критику со стороны босса команды Тото Вольффа.

Причиной для критики стало неудачное выступление Антонелли на Гран-при Италии.

«Тото в основном говорил о гонке. И на шинах «хард» у меня действительно были проблемы – я допустил ошибку на старте. Так что я согласен со словами Тото и воспринимаю их скорее как позитив, как стимул постараться еще лучше выступить в этот уик-энд.

В Монце наш темп в квалификации был заметно лучше, чем в гонке, так что мы сможем развить это на этапе в Баку.

Но если говорить о предстоящем гоночном уик-энде, то мне пока сложно сказать, на что мы сможем рассчитывать. В прошлом году темп «Мерседеса» в Баку был нормальным. Посмотрим, что будет на этот раз», – рассказал Антонелли.

Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoТото Вольфф
Гран-при Италии
Гран-при Азербайджана
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
Ко всем новостям
