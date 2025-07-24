Кандидат в президенты ФИА Мейер пообещал «восстановить демократию» и поднять организацию в топ-20% лучших структур управления в мире

Мейер опубликовал манифест после выдвижения на пост главы ФИА.

Бывший стюард Тим Мейер, претендующий на пост президента ФИА , выложил манифест со своим видением будущего.

«Мы восстановим демократию в ФИА, дадим голос разнообразным точкам зрения и заново выстроим культуру открытого диалога. Подлинная ответственность означает четкие решения, честные отчеты и лидерство, которое заслуживает доверия, потому что умеет слушать и выполнять обещания», – говорится на сайте кампании Мейера.

Тим сообщил, что в первый же день на посту откажется от возможности увольнять по собственной воле избранных членов Сената ФИА и устранит президентский контроль над комитетами по этике и аудиту.

Президент, по мнению Мейера, должен выполнять неисполнительные функции: представлять «стратегическое видение», находить ресурсы и «обеспечивать стабильность и развитие ключевых чемпионатов».

Исполнительные функции вновь должен выполнять исполнительный директор Федерации – экс-стюард пообещал восстановить данный пост, существовавший при Мохаммеде бен Сулайеме с 2022 по 2024 годы.

Кроме того, Тим сообщил, что обеспечит финансовую прозрачность, оптимизирует расходы и прояснит процедуру выборов следующего президента Федерации. К 2028 году ФИА должна войти в число 20 процентов лучших структур управления в мире по признанным международным критериям.

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