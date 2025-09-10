Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на 2-й срок под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди»
Бен Сулайем подтвердил, что намерен остаться во главе ФИА.
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем будет участвовать в новых выборах, которые пройдут 12 декабря в Ташкенте.
Спортивный функционер запустил кампанию «ФИА для своих членов» под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди». Бен Сулайем идет на выборы с Кармело Санс де Барросом, Тимом Ширманом и Малкольмом Уилсоном, которые сохранят ключевые должности в Федерации в случае победы Мохаммеда.
Ранее о выдвижении на пост главы ФИА объявил бывший стюард Тим Мейер.
Кандидат в президенты ФИА Мейер пообещал «восстановить демократию» и поднять организацию в топ-20% лучших структур управления в мире
«Ф-1» будущего глазами босса автоспорта: легкие болиды с мотором V8. А это реально?
