Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на 2-й срок под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди»

Бен Сулайем подтвердил, что намерен остаться во главе ФИА.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем будет участвовать в новых выборах, которые пройдут 12 декабря в Ташкенте.

Спортивный функционер запустил кампанию «ФИА для своих членов» под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди». Бен Сулайем идет на выборы с Кармело Санс де Барросом, Тимом Ширманом и Малкольмом Уилсоном, которые сохранят ключевые должности в Федерации в случае победы Мохаммеда.

Ранее о выдвижении на пост главы ФИА объявил бывший стюард Тим Мейер.

Кандидат в президенты ФИА Мейер пообещал «восстановить демократию» и поднять организацию в топ-20% лучших структур управления в мире

