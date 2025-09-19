  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «В «Ф-1» 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что будет еще несколько столкновений»
Джеймс Воулз: «В «Ф-1» 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что будет еще несколько столкновений»

В «Уильямсе» объяснили, почему призвали пересмотреть штрафа Сайнса.

Руководитель «Уильямса» поделился мнением о том, что команде удалось убедить ФИА пересмотреть решение о штрафе Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов за столкновение с Лиамом Лоусоном. Инцидент признали гоночным инцидентом.

Хотя 10-секундный штраф Сайнса уже не отменить, испанцу аннулировали полученные два штрафных балла.

«Причина, по которой мы сделали это, заключалась не в том, что мы хотели убрать эти два штрафных балла. Мы скорее хотели определить, как будем гоняться в будущем – потому что на данный момент нам все это неясно.

Борьба станет еще плотнее. У нас 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что мы еще несколько раз увидим столкновение колесами.

Для меня главное – то, что это был хороший разговор, который приведет к более эффективным обсуждениям в будущем», – отметил Воулз.

Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
