  • Алекс Албон: «Трасса в Баку может подойти «Уильямсу», основной момент – сможем ли мы заставить работать шины»
Алекс Албон: «Трасса в Баку может подойти «Уильямсу», основной момент – сможем ли мы заставить работать шины»

Албон оценил перспективы на этапе в Баку.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Думаю, у этой трассы есть все необходимые составляющие, и она может хорошо подойти болиду «Уильямса» – в условиях настройки на низкий уровень прижимной силы у нас все должно быть нормально.

Основным моментом станет квалификация – сможем ли мы заставить шины работать, поскольку в последнее время у нас несколько раз возникали с этим трудности. Но если мы сможем это сделать [и хорошо проведем квалификацию], то в гонке у нас должно все сложиться хорошо.

Ходит очень много разговоров о болидах следующего года, однако мы смогли сами удивить себя с тем, какого прогресса смогли добиться с машиной этого сезона. Это показывает, что «Уильямс» движется в правильном направлении. У нашей машины очень сильный гоночный темп, что дает нам преимущество в борьбе с конкурентами из середины пелотона, и меня это очень радует», – рассказал Албон.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

