Ландо Норрис: «Когда пилот недостаточно уважает команду, это длится не очень долго»

Норрис объяснил суть подхода «Макларена».

Пилот «Макларена » подробнее рассказал о ценностях команды на фоне борьбы за титул с напарником Оскаром Пиастри .

«Приоритет – команда. Она – на первом месте, пилоты – на втором. Так это работает.

Обычно, когда пилоты проявляют недостаточно уважения к команде и тем возможностям, которые она предоставляет, это длится не очень долго. Можно убедиться на примере множества других команд, будь то «Ред Булл», «Феррари» или «Мерседес».

Это только начало: мы боремся за победы лишь второй год. Но, как сказал Оскар, команда предоставляет нам возможности. Без нее мы бы боролись за попадание в топ-10 – а никто из нас этого не хочет. Поэтому команда, мораль и командный дух в приоритете – мы же не так важны», – подчеркнул Норрис .

