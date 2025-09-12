Президент ФИА о мате: «Если контролируешь болид, можешь следить и за языком. Вы слышали, чтобы Мохаммед Али ругался?»

Бен Сулайем подтвердил приверженность борьбе с бранью в гонках.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что пилоты играют важнейшую роль в современной «Формулы-1» благодаря соцсетям, а также высказал позицию по ругани.

В прошлом году гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену выписали общественные работы за мат на пресс-конференции.

«Я сказал [пилотам], что они несут ответственность. Ты получаешь больше ста миллионов долларов в год – защити спорт, который тебя взрастил.

Я сам был гонщиком, но тогда у нас не было социальных сетей, и я ничего не делал. Сейчас же пилот несет ответственность не только перед собой и спортом, но и перед всем обществом, перед человечеством. Именно это делает спорт настолько мощным. Я хочу, чтобы они стали послами, которые помогают успокаивать ситуацию. Чтобы они говорили: «Такое недопустимо в нашем спорте».

Мат тоже несет посыл. Каждый волен выражаться на своих собственных площадках, но я спрошу: вы когда-нибудь слышали, чтобы Мохаммед Али, один из величайших спортсменов всех времен, ругался?

Если ты способен контролировать болид на скорости в 320 км/ч, то можешь следить и за языком. А если я скажу: «Давайте уберем радио», все закричат: «Нееет, только не убирайте радио», – заявил глава Федерации.

Президент ФИА о «Кадиллаке» в «Ф-1»: «Меня атаковали за это – даже в день, когда умер сын, а теперь аплодируют сами себе»

Президент ФИА о британских СМИ: «Никогда не видел ничего более жестокого. Они гордятся собой: «Мы добились отставки премьера». Разве это успех?»