Босс «Форда»: «Ферстаппен без драмы обеспечил стабильность внутри «Ред Булл»

В «Форде» восхитились Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Форда » Джим Фарли оценил роль Макса Ферстаппена в работе над двигателем для нового регламента, который вступит в силу с 2026 года.

«Ред Булл » впервые разрабатывает собственную силовую установку. В рамках партнерства в проекте также участвует «Форд».

«О, думаю, участие Ферстаппена – один из столпов успеха новой силовой установки.

Я говорил с Максом. В «Форде» его стали уважать еще больше: мы наблюдали за его выступлениями в этом году, за тем, как он без драмы обеспечивал стабильность в обстановке внутри команды – в которой мы все просто стараемся выполнять свою работу.

Я заметил это, сравнив его прошлогодний взгляд с нынешним. Думаю, это одна из самых замечательных черт Лорана [Мекьеса] и его команды. Они все очень преданы друг другу», – сказал Фарли.

