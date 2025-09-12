Босс «Форда»: «Ферстаппен без драмы обеспечил стабильность внутри «Ред Булл»
Исполнительный директор «Форда» Джим Фарли оценил роль Макса Ферстаппена в работе над двигателем для нового регламента, который вступит в силу с 2026 года.
«Ред Булл» впервые разрабатывает собственную силовую установку. В рамках партнерства в проекте также участвует «Форд».
«О, думаю, участие Ферстаппена – один из столпов успеха новой силовой установки.
Я говорил с Максом. В «Форде» его стали уважать еще больше: мы наблюдали за его выступлениями в этом году, за тем, как он без драмы обеспечивал стабильность в обстановке внутри команды – в которой мы все просто стараемся выполнять свою работу.
Я заметил это, сравнив его прошлогодний взгляд с нынешним. Думаю, это одна из самых замечательных черт Лорана [Мекьеса] и его команды. Они все очень преданы друг другу», – сказал Фарли.