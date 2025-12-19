  • Спортс
  • Фредерик Вассер: «Главная задача «Феррари» на первые тесты – накат и надежность, а не чистая скорость»
4

Фредерик Вассер: «Главная задача «Феррари» на первые тесты – накат и надежность, а не чистая скорость»

Вассер определил приоритеты «Феррари» на тестах.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о подготовке к сезону-2026 с новыми техническими и моторными правилами.

Пилоты проведут закрытые тесты в Барселоне 26-30 января, а затем тесты в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля.

«Накат важнее всего. Дело не в погоне за скоростью, а в накате, чтобы подтвердить решения, связанные с надежностью. А затем нужно улучшать эффективность. Думаю, все привезут в Барселону пусть не испытательный болид, но, скажем так, «версию A».

Мы отвыкли от девяти тестовых дней. В последние четыре или пять сезонов было по три дня. Это плюс, но также это означает, что программа будет совершенно другой.

Это означает, что первая цель – надежность. Вы прекрасно помните, как начинались сезоны 10-15 лет назад, когда в первых гонках была огромная доля сходов.

Мы хотим избежать повторения сезона-2025, когда из-за дисквалификации [на Гран-при Китая] в начале года мы потеряли накат, потеряли ориентиры, а восстановление – долгий процесс.

Главная задача на Барселону – накатать необходимый километраж, чтобы разобраться с надежностью машины, понять, где нужно прибавить, на что реагировать. Если понимаешь что-то только на вторых тестах в Бахрейне, ты не успеешь среагировать до этапа в Австралии.

Это означает, что главной задачей в Барселоне будет накат, а не чистая скорость.

В следующем году будет огромное развитие болидов по ходу сезона – больше, чем в 2022-м или в этом», – подчеркнул Вассер.

«Феррари» покажет болид-2026 23 января

Фредерик Вассер о позитивных моментах в 2025-м: «Пит-стопы, стратегия, надежность. Доволен реакцией «Феррари» на трудности»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
тесты Формула-1
logoФредерик Вассер
Барселона-Каталония
Гран-при Китая
Сахир
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Австралии
