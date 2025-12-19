Фредерик Вассер: «Главная задача «Феррари» на первые тесты – накат и надежность, а не чистая скорость»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о подготовке к сезону-2026 с новыми техническими и моторными правилами.
Пилоты проведут закрытые тесты в Барселоне 26-30 января, а затем тесты в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля.
«Накат важнее всего. Дело не в погоне за скоростью, а в накате, чтобы подтвердить решения, связанные с надежностью. А затем нужно улучшать эффективность. Думаю, все привезут в Барселону пусть не испытательный болид, но, скажем так, «версию A».
Мы отвыкли от девяти тестовых дней. В последние четыре или пять сезонов было по три дня. Это плюс, но также это означает, что программа будет совершенно другой.
Это означает, что первая цель – надежность. Вы прекрасно помните, как начинались сезоны 10-15 лет назад, когда в первых гонках была огромная доля сходов.
Мы хотим избежать повторения сезона-2025, когда из-за дисквалификации [на Гран-при Китая] в начале года мы потеряли накат, потеряли ориентиры, а восстановление – долгий процесс.
Главная задача на Барселону – накатать необходимый километраж, чтобы разобраться с надежностью машины, понять, где нужно прибавить, на что реагировать. Если понимаешь что-то только на вторых тестах в Бахрейне, ты не успеешь среагировать до этапа в Австралии.
Это означает, что главной задачей в Барселоне будет накат, а не чистая скорость.
В следующем году будет огромное развитие болидов по ходу сезона – больше, чем в 2022-м или в этом», – подчеркнул Вассер.
