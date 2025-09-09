Франц Тост: «Цунода быстрый, но ему не хватает усердия»

Франц Тост указал на слабое место Цуноды в «Ред Булл».

Бывший руководитель младшей команды «Ред Булл » (сейчас называется «Рейсинг Буллз») Франц Тост поделился мнением о проблемах Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Юки от природы очень быстрый, но это часть проблемы. В младших категориях, будь то «Ф-3» или «Ф-2», он всегда удивлял своим отличным темпом. Казалось, что ему все легко дается – так что я всегда говорил ему: «Юки, в «Ф-1» нужно усердно трудиться».

Если я отстаю от напарника на 0,5-1 секунду, то я буду проводить в паддоке день и ночь или буду тщательно анализировать данные, пока не пойму причину проблем. Юки пока не дошел до такого уровня.

У него есть талант, но, к сожалению, ему не хватает усердия и старания, чтобы реализовать потенциал. Сможет ли он добиться прогресса – зависит от него. Ему явно нужно стать лучше», – сказал Тост.

