Лоран Мекьес: «Когда нет темпа, все подвергается сомнению. Здорово, что «Ред Булл» оказался открыт к такому подходу»

Мекьес раскрыл новый подход «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » отдал должное сотрудникам команды и рассказал о происходящем на базе в Милтон-Кейнсе.

«Когда все работает не так, как хотелось бы, когда нет необходимого темпа, ты начинаешь все подвергать сомнению. Так устроены мы, так устроен чемпионат. Все подвергается сомнению. Здорово, что команда оказалась открыта к такому подходу.

Очень конструктивным образом они задавались всеми возможными вопросами. Это очень тяжелая работа – и трасса не всегда дает позитивную обратную связь.

Я максимально поддерживаю всех, кто работает в Милтон-Кейнсе – мы выкладываемся изо всех сил и не сдаемся», – отметил Мекьес.

