«Ред Булл» заинтересовался юниором «Макларена» Алексом Данном (Planet F1)

В «Ред Булл» хотят переманить юниора из «Макларена», сообщают СМИ .

По данным Planet F1, консультант «Ред Булл» Гельмут Марко проявляет интерес к пилоту «Ф-2» и юниору молодежной программы «Макларена» Алексу Данну.

Ирландец занимает 5-е место в личном зачете «Ф-2», уступая 30 очков действующему лидеру Леонардо Форнароли. Также сообщается, что он впечатлил «Макларен» своим темпом на тестах машин прошлых лет.

Марко уже связался с представителями Данна, чтобы установить контакт.

Ключевым преимуществом «Ред Булл» в данном случае называется наличие второй команды в «Ф-1», что позволит Алексу быстрее попасть в серию. В случае с «Маклареном » это будет более затруднительно, ведь места в единственной команде надолго заняты Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

Тем не менее Алекс вряд ли получил бы место даже в младшей «Рейсинг Буллз» из-за перспективного юниора «Ред Булл» Арвида Линдблада.

В связи с этим источники Planet F1 говорят, что основная цель Гельмута Марко – через переговоры с Данном оказать давление на «Макларен».

«В «Ред Булл » всегда интересовались быстрыми и уверенными пилотами – а Данн как раз такой», – отметил Марко.

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!

