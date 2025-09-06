Шарль Леклер о том, как сидел на холме в Зандворте: «Хотя бы сошел в нужном месте, чтобы застать хороший вид»

Леклер объяснил, почему сидел на холме в Зандворте.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое поведение после схода на Гран-при Нидерландов : монегаск сидел на холме рядом с трассой и с грустью наблюдал за коллегами. Фото гонщика стали популярными среди фанатов.

«Разве это было весело? Я в этом не уверен.

Ну, было здорово хотя бы посмотреть гонку откуда-то, но, естественно, я был подавлен после произошедшего, и команда не заработала очки – было обидно.

Все работают над тем, чтобы вернуть нас в паддок [после инцидентов], но на некоторых трассах это просто невозможно. Я мог вернуться в паддок, лишь пройдя мимо трибуны – полагаю, это было достаточно сложно, поэтому я просто решил подождать. Полагаю, я поступил правильно.

К счастью, по крайней мере был холм. Нам очень не повезло, но я хотя бы сошел в нужном месте, чтобы застать хороший вид. Но да, я бы предпочел остаться в гонке», – отметил Шарль на Гран-при Италии .

