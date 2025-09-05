Леклер избежал штрафа за обгон под красными флагами в Монце

Леклер не получил штраф за обгон под красными флагами.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал серьезного штрафа, который мог получить за инцидент в первой практике перед Гран-при Италии .

Сессия была ненадолго остановлена красными флагами после того, как гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар проехался за пределами трассы и на треке оказалось много гравия.

Леклер не успел среагировать на остановку сессии красными флагами и обогнал болид «Заубера».

При этом Шарль сразу сообщил команде по радио, что изо всех сил нажимал на педаль тормоза, как только увидел красные флаги:

«Ситуация была очень сложная. Я не знаю, что мне нужно было тут делать. Я тормозил так сильно, как только мог, как только увидел красные флаги. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остаться позади «Заубера».

В итоге стюарды решили свернуть расследование на предварительной стадии – на повторах было видно, что красный сигнал загорелся на экране уже в тот момент, когда Леклер совершал обгон болида «Заубера ».

Выступления за «Феррари» – боль. И, похоже, Леклер упивается страданиями