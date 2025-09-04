0

Эстебан Окон: «Можно сократить гонку в Сингапуре, но не в Монце или Спа»

Окон высказался о спринтах и предложении сделать гонки короче.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал мнение руководителя чемпионата Стефано Доменикали, который назвал гонки «Формулы-1» слишком длинными для молодой аудитории.

Кроме того, француз высказался об увеличении количества спринтов.

«Хорошо, что есть некий диалог со Стефано.

Но я считаю, что большие изменения не нужны. Если мы будем проводить спринты на каждом этапе, как в MotoGP – на мой взгляд, это перебор. И шоу точно не станет лучше.

Как болельщик ты хочешь видеть больше гонок. Мы живем в мире потребления и хотим видеть больше зрелища, больше шоу – и чаще. Когда мы сидим на Netflix и смотрим сериал, то думаем: «Слишком долго ждать второй сезон». Таков сегодня наш мир.

Но здорово также терпеливо ждать гонку. Гран-при – большое событие, и я скорее за то, чтобы был период ожидания – тогда ты снова получаешь эмоции.

Я бы согласился со Стефано в том смысле, что, возможно, некоторые гонки действительно слишком длинные – скажем, те, которые длятся больше двух часов, как в Сингапуре, что-то в таком духе.

Их можно немного сократить, и это не повлияло бы на зрелищность шоу. Но если [сокращать] гонки в Монце или Спа, они станут слишком короткими», – заявил Окон перед Гран-при Италии.

Стефано Доменикали: «Гран-при «Формулы-1» слишком длинные для молодой аудитории»

Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoчемпионат мира MotoGP
logoЭстебан Окон
регламент
logoХаас
logoФормула-1
logoСтефано Доменикали
Гран-при Бельгии
Гран-при Сингапура
Гран-при Италии
