«Сделать нечто подобное будет очень сложно». Макс Ферстаппен сомневается в тактике сдерживания пелотона на Гран-при Абу-Даби

Ферстаппен выразил сомнения в возможности затормозить пелотон.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о тактике на предстоящем Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен прокомментировал предположения, озвученные в том числе Джорджем Расселлом, что Макс может попробовать сдерживать пелотон, чтобы подставить Ландо Норриса под атаки других пилотов.

Подобной тактикой на Гран-при Абу-Даби 2016 года пользовался Льюис Хэмилтон, который боролся за титул с Нико Росбергом.

«Тогда у трассы «Яс-Марина» была другая конфигурация. Как мне кажется, в нынешней конфигурации слипстрим работает более эффективно. Поэтому теперь сделать нечто подобное, как мне кажется, будет сложнее.

Болиды тоже сильно отличаются от тех, что были в 2016 году. Как мне кажется, тогда собирать пелотон и сдерживать его было заметно проще, потому что когда ты оказывался близко позади машины соперника, шины на твоем болиды очень быстро начинали перегреваться.

Я помню, как в 2016 году в квалификациях на быстром круге ты порой не мог атаковать на пределе на первом секторе, потому что иначе ближе к концу круга шины могли не выжить и переставали работать – например, так было в Абу-Даби.

Так что сейчас совсем другие времена. Надеюсь, что гонка не получится совсем уж простой и прямолинейной, но опять же надеюсь, что случится это не из-за меня», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади

Три претендента на титул «Ф-1» – гарантия культового финала. «Макларен» уже проигрывал такие гонки

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
