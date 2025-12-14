  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелли: «Вероятно, Расселл входит в топ-3 лучших гонщиков «Формулы-1» в данный момент»
Андреа Кими Антонелли: «Вероятно, Расселл входит в топ-3 лучших гонщиков «Формулы-1» в данный момент»

Антонелли высоко оценил уровень таланта Расселла.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о том, как он провел свой дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за одну команду с Джорджем Расселлом, которого считает одним из сильнейших гонщиков чемпионата.

В прошедшем сезоне Антонелли трижды попал на подиум и набрал 150 очков, финишировав на 7-м месте в общем зачете. В то же время Расселл закончил чемпионат на 4-й позиции, набрав 319 очков.

«Вероятно, Расселл входит в топ-3 лучших гонщиков «Формулы-1» в данный момент. Сейчас он находится на пике формы. У него есть опыт, и он очень быстр. Прошедший сезон, вероятно, был его лучшим в «Ф-1» на данный момент, он продемонстрировал очень стабильные выступления. Бороться против такого гонщика весьма непросто.

Расселл показал, что когда машина работает так, как ему нужно, он способен победить любого. Так что выступать в одной команде с таким напарником – это трудно. Но в то же время это помогло мне выжать из себя максимум в стремлении стать лучше, выйти на новый уровень.

И вот почему я думаю, что в следующем сезоне все должно быть отлично. Я стал чувствовать себя увереннее, я начал бросать напарнику вызов. Что хорошо для нас обоих, ведь конкуренция помогает прибавлять», – рассказал Антонелли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Financial Times
