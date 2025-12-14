Найджел Мэнселл: «Теперь Норрис сможет спать спокойнее – ведь его мечта стать чемпионом «Ф-1» осуществилась»

Мэнселл поздравил Норриса с титулом.

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл поздравил своего соотечественника Ландо Норриса с завоеванием первого титула.

Норрис стал чемпионом «Ф-1» по итогам Гран-при Абу -Даби, его преимущество в общем зачете над Максом Ферстаппеном составило 2 очка.

«Ландо отработал фантастическим образом и сделал достаточно, чтобы преодолеть последний шаг – и теперь он просыпается в статусе чемпиона «Формулы-1». И это действительно фантастика.

Теперь Ландо сможет спать спокойнее – ведь его мечта стать чемпионом «Ф-1» осуществилась. И только когда это действительно происходит ты осознаешь, насколько это огромный шаг и что твоя невероятная мечта стала реальностью.

Я помню, как сам пересек финишную черту в Венгрии и стал чемпионом. Я тогда стоял на верхней ступеньке подиума вместе с Айртоном Сенной , который выиграл гонку. Я финишировал вторым [чего хватило для титула] и Айртон тогда сказал мне, что сейчас я переживаю самый потрясающий момент в своей жизни», – рассказал Мэнселл.

