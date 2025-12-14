Ромен Грожан: «То, что Ферстаппен сумел отыграться и в Абу-Даби боролся за титул – это настоящее чудо»

Грожана впечатлил камбэк Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан подвел итоги сезона-2025, отметив, что его впечатлило то, как Макс Ферстаппен сумел отыграться по ходу чемпионата и до последнего боролся за титул.

«Гран-при Абу -Даби 2025 года получился почти что наименее интересной гонкой прошедшего сезона. Но вот то, что предшествовало гонке в Абу-Даби, было потрясающим.

Я должен сказать, что наиболее выдающимся гонщиком этого сезона стоит назвать Макса Ферстаппена. У него был далеко не лучший болид, он потерял очень много очков [в первой половине сезона], и то, что он сумел отыграться и в Абу-Даби боролся за титул – это настоящее чудо. Его вообще не должно было там быть. И то, что в итоге он уступил Ландо Норрису всего два очка – это потрясающе.

Это определенно был один из лучших сезонов Ферстаппена. Да, прошлый год он провел сильно, как и позапрошлый, но тогда у него был доминирующий болид, и результат давался несколько проще. Нет, просто в «Ф-1» никогда не бывает, но в сравнении тогда было чуть проще. Вот его первый титул, добытый в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, был очень хорош.

И этот сезон тоже вышел отличным. И то, как он сумел вернуться, отыграв столь большое отставание по очкам, демонстрируя столь впечатляющие и сильные выступления…своим примером он вдохновит многих молодых гонщиков», – рассказал Грожан.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?