  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ромен Грожан: «То, что Ферстаппен сумел отыграться и в Абу-Даби боролся за титул – это настоящее чудо»
2

Ромен Грожан: «То, что Ферстаппен сумел отыграться и в Абу-Даби боролся за титул – это настоящее чудо»

Грожана впечатлил камбэк Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан подвел итоги сезона-2025, отметив, что его впечатлило то, как Макс Ферстаппен сумел отыграться по ходу чемпионата и до последнего боролся за титул.

«Гран-при Абу-Даби 2025 года получился почти что наименее интересной гонкой прошедшего сезона. Но вот то, что предшествовало гонке в Абу-Даби, было потрясающим.

Я должен сказать, что наиболее выдающимся гонщиком этого сезона стоит назвать Макса Ферстаппена. У него был далеко не лучший болид, он потерял очень много очков [в первой половине сезона], и то, что он сумел отыграться и в Абу-Даби боролся за титул – это настоящее чудо. Его вообще не должно было там быть. И то, что в итоге он уступил Ландо Норрису всего два очка – это потрясающе.

Это определенно был один из лучших сезонов Ферстаппена. Да, прошлый год он провел сильно, как и позапрошлый, но тогда у него был доминирующий болид, и результат давался несколько проще. Нет, просто в «Ф-1» никогда не бывает, но в сравнении тогда было чуть проще. Вот его первый титул, добытый в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, был очень хорош.

И этот сезон тоже вышел отличным. И то, как он сумел вернуться, отыграв столь большое отставание по очкам, демонстрируя столь впечатляющие и сильные выступления…своим примером он вдохновит многих молодых гонщиков», – рассказал Грожан.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoРомен Грожан
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
21 минуту назад
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
48 минут назад
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
сегодня, 12:20
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 7 команд из 11
сегодня, 12:19
Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»
сегодня, 11:57
Лоран Мекьес: «Думаю, Цунода может получить еще один шанс в «Формуле-1»
сегодня, 11:23
«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса
сегодня, 10:56
Изак Аджар об онлайн-травле Антонелли: «Это идиоты, которые ничего не знают о гонках»
сегодня, 10:26
Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
сегодня, 09:48
Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»
сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10