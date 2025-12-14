  • Спортс
  Хуан-Пабло Монтойя: «Вся структура управления «Ред Булл» прекратила свое существование»
Хуан-Пабло Монтойя: «Вся структура управления «Ред Булл» прекратила свое существование»

Монтойя сомневается в перспективах «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о перестановках, которые произошли в «Ред Булл» за последний год.

Монтойя считает, что с уходом Гельмута Марко вслед за увольнением Кристиана Хорнера вся выстроенная структура управления гоночным подразделением «Ред Булл» была разрушена, и что новое руководство может не справиться с задачей.

«Вся структура «Ред Булл» прекратила свое существование. И о перспективах «Ред Булл» не стоит судить по результатам этого сезона, потому что в это время вся структура управления «Ред Булл» еще работала.

И теперь вопрос в том, что будет происходить в «Ред Булл» при полностью новых условиях – с новой машиной, новым двигателем, новой командой. Ведь у них еще и будет собственный двигатель, разработанный совместно с «Фордом». А что если «Ред Булл» не удастся все сделать правильно и построить конкурентоспособную машину? Что они будут делать, если Ферстаппен уйдет?

Понятно, что частично решение [расстаться со всеми прежними руководителями] связано с тем, что австрийцы [владельцы «Ред Булл»] хотят получить больше контроля. И с точки зрения ведения бизнеса в этом есть смысл – иметь возможность лучше понимать, что происходит в Милтон-Кейнс.

Однако руководство командой «Формулы-1» нельзя сравнивать с ведением бизнеса. Нельзя смотреть на это только как на бизнес. Вы должны видеть прежде всего гоночную команду, у которой нет цели зарабатывать деньги», – рассказал Монтойя.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
