Стефано Доменикали: «Казуальным фанатам «Ф-1» будет трудно понять регламент 2026 года. Нужно объяснить его простым языком
С 2026 года в «Формуле-1» вступает в силу новый регламент. Он отличается большим набором изменений: вводится активная аэродинамика, перераспределяется мощность гибрида (примерно 50% придется на ДВС и 50% на генератор), появляется система дополнительной мощности, которая заменит DRS и еще множество прочих нюансов.
Босс «Ф-1» Стефано Доменикали понимает, что данные правила весьма сложны для неподготовленных болельщиков, и потому решил поговорить с представителями команд и СМИ о том, чтобы донести информацию до зрителей простым языком.
«У нас серьезные изменения в правилах. Важно объяснить все технические и нормативные новинки в болидах простыми терминами.
Все должно быть спланировано, структурировано и понятно. Сегодня у нас много «казуальных фанатов», которые не знают, что находится под кузовом, – и этой аудитории будет трудно понять изменения такого масштаба.
Вместе с коллегами из ФИА и представителями команд мы планируем провести собрание с прессой, чтобы разработать наилучший способ для объяснения правил простой терминалогией», – сказал Доменикали.
Стефано Доменикали: «Гран-при «Формулы-1» слишком длинные для молодой аудитории»