После Гран-при Италии в «Ф-1» обсудят будущий переход на атмосферные гибридные двигатели V8 (AMuS)

В «Ф-1» обсудят возвращение к двигателям V8.

Команды «Ф-1», производители и ФИА собираются обсудить параметры будущего моторного регламента. Ранее в «Формуле-1», с подачи президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, активно обсуждалась возможность перехода на атмосферные двигатели V10, однако в итоге от этой идеи было решено отказаться.

Тем не менее, сейчас участники чемпионата обсуждают возможность перехода на двигатели V8 в будущем.

По информации Auto motor und Sport, в «Ф-1» думают над использованием мотора V8 объемом 2,4 литра – как тот, что использовался в чемпионате в 2006-2013 годах. При этом данный атмосферный двигатель будет значительно модифицирован.

Планируется использование синтетического топлива с нулевым уровнем выбросов CO2 и предкамерным зажиганием – для экономии топлива. В то же время двигатель внутреннего сгорания будет работать в сочетании с гибридным компонентом мощностью 220-240 киловатт. По показателям электрической мощности этот двигатель будет уступать моторам, которые планируют использовать с 2026 года (350 кВт), но превосходить нынешние двигатели (120 кВт).

Все заинтересованные стороны собираются встретиться и обсудить вопросы по будущему моторному регламенту после этапа в Монце. На встрече, помимо самого концепта нового двигателя, будут обсуждаться сроки перехода на новый моторный регламент. Среди вариантов есть 2029, 2030 и 2031 годы. Отмечается, что ФИА хочет осуществить переход в 2029 году.

