  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • После Гран-при Италии в «Ф-1» обсудят будущий переход на атмосферные гибридные двигатели V8 (AMuS)
8

После Гран-при Италии в «Ф-1» обсудят будущий переход на атмосферные гибридные двигатели V8 (AMuS)

В «Ф-1» обсудят возвращение к двигателям V8.

Команды «Ф-1», производители и ФИА собираются обсудить параметры будущего моторного регламента. Ранее в «Формуле-1», с подачи президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, активно обсуждалась возможность перехода на атмосферные двигатели V10, однако в итоге от этой идеи было решено отказаться.

Тем не менее, сейчас участники чемпионата обсуждают возможность перехода на двигатели V8 в будущем.

По информации Auto motor und Sport, в «Ф-1» думают над использованием мотора V8 объемом 2,4 литра – как тот, что использовался в чемпионате в 2006-2013 годах. При этом данный атмосферный двигатель будет значительно модифицирован.

Планируется использование синтетического топлива с нулевым уровнем выбросов CO2 и предкамерным зажиганием – для экономии топлива. В то же время двигатель внутреннего сгорания будет работать в сочетании с гибридным компонентом мощностью 220-240 киловатт. По показателям электрической мощности этот двигатель будет уступать моторам, которые планируют использовать с 2026 года (350 кВт), но превосходить нынешние двигатели (120 кВт).

Все заинтересованные стороны собираются встретиться и обсудить вопросы по будущему моторному регламенту после этапа в Монце. На встрече, помимо самого концепта нового двигателя, будут обсуждаться сроки перехода на новый моторный регламент. Среди вариантов есть 2029, 2030 и 2031 годы. Отмечается, что ФИА хочет осуществить переход в 2029 году.

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Auto-Motor-und-Sport
logoФормула-1
logoФИА
Гран-при Италии
техника
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
315 минут назадФото
Гюнтер Штайнер: «Возможно, «Ред Булл» следует взять Аджара, ведь больше никого нет»
30 минут назад
Тото Вольфф о двигателе «Ред Булл»: «Все равно что попытаться покорить Эверест»
451 минуту назад
Стефано Доменикали: «Нужно вернуться к обсуждению реверсивной решетки»
2сегодня, 08:33
Леклер одолжил телефон у фотографа после схода на Гран-при Нидерландов (RacingNews365)
3сегодня, 08:18
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 18:45
Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»
13вчера, 18:17
Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
вчера, 17:10
MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026
3вчера, 16:31
Лоран Мекьес: «Разумеется, Аджару разрешено атаковать Ферстаппена»
11вчера, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
вчера, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото