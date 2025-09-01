Егор Оруджев: «Много раз посмотрел эпизод, но так и не понял, за что Сайнс получил штраф»

Оруджев считает штраф Сайнса в Зандворте необоснованным.

Российский гонщик Егор Оруджев поделился мнением об инциденте с участием Карлоса Сайнса («Уильямс ») и Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз») на Гран-при Нидерландов.

В одном из эпизодов гонщики начали вести борьбу за позицию, что закончилось контактом между болидами и двумя проколами колеса как для Сайнса, так и для Лоусона.

При этом стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, оштрафовали Сайнса на 10 секунд, чем вызвали возмущенное негодование испанца.

«Я много раз посмотрел эпизод, но так и не понял, за что штраф Сайнсу. Лоусона снесло — там оказался Сайнс. Куда Карлосу деваться, в гравий? Его и так туда Лоусон вывез бы, просто чуть дальше в конце поворота.

Я бы ничего никому не давал — гоночный инцидент. Все по гайдам ФИА ? Даже ответить нечего. Если человека в тебя снесло и ты получаешь штраф, то, наверное, это «хорошие» гайды!» – рассказал Оруджев.

