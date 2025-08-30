  • Спортс
  • Тото Вольфф о Ферстаппене: «Посмотрим, что будет через 2-3 года. Может, состав «Мерседеса» поменяется»
Тото Вольфф о Ферстаппене: «Посмотрим, что будет через 2-3 года. Может, состав «Мерседеса» поменяется»

Вольфф допустил переход Ферстаппена в «Мерседес» в будущем.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф порассуждал о том, почему Макс Ферстаппен решил остаться в «Ред Булл» и не переходить в немецкую команду в 2026 году.

«У Макса свои причины. Он сказал, что обязан команде. Не в первый раз у человека есть возможность уйти из коллектива, который не дает результат. Сегодня все сложилось так – кто знает, что случится в будущем. Однако важна порядочность, которую он продемонстрировал по отношению к своей команде, и порядочность, которую показал я по отношению к нашим пилотам.

Моей обязанностью как руководителя команды было изучить, что будет делать четырехкратный чемпион мира, какова ситуация. Любой гонщик скажет, что на данный момент он, пожалуй, лучший. Это не секрет. И каждая команда хочет заполучить лучшего пилота.

Иногда тебе нужно подождать, иногда необходимо развить лучшего в своей команде. Сегодня у нас очень хороший состав – посмотрим, что будет через два или три года. Может, он поменяется.

[С Ферстаппеном] так и не дошло до момента, когда мы думали: «Что ж, мы это сделаем». Ни с моей стороны, ни с его. Не поднимался вопрос, стоит ли попробовать. Скорее мы думали: «Есть ли в этом смысл с точки зрения «Мерседеса»? Есть ли в этом смысл с точки зрения Ферстаппена?»

Может ли случиться, что наши пути так и не пересекутся, поскольку нужный момент не наступит? Что ж, такое возможно, да», – заявил Вольфф на Гран-при Нидерландов.

Тото также высказался о том, что роль лидера в 2026 году поможет переманить Макса в 2027-м:

«Надеюсь, это будем мы. И тогда мне придется платить только десять процентов! Именно это я сказал Раймонду [Вермюлену, менеджеру Ферстаппена].

На мой взгляд, для лучших пилотов деньги не являются главной целью. Главная цель – получить машину, с которой можно завоевывать титулы. А уж затем следует обсуждение денежного вопроса.

Я всегда считал, что гонщику нужно платить справедливую зарплату. Так что мы найдем решение, если звезды сложатся. Лучшая команда, лучшие пилоты – так вы находите друг друга».

Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

Окружение Ферстаппена первым инициировало контакт с «Мерседесом». Гонщик остался в «Ред Булл» после переговоров (GPblog)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
возможные переходы
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoТото Вольфф
logoМерседес
Гран-при Нидерландов
