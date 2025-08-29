Гельмут Марко: «Ред Булл» в сентябре или октябре определится с составом на 2026-й»

В «Ред Булл» рассказали о дедлайне по пилотам на 2026-й.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, когда команда определится с составом на следующий сезон.

Макс Ферстаппен продолжит выступать за коллектив из Милтон-Кейнса. Останется ли его напарником Юки Цунода, неизвестно.

«Мы расширили варианты – точнее, сами гонщики расширили их вместе с нами.

Так что примерно в сентябре или октябре – мы хотим понаблюдать еще несколько гонок, а затем провести обсуждения», – произнес австриец в эфире немецкого Sky на Гран-при Нидерландов.

