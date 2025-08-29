Юки Цунода: «Марко не осознавал разницу между болидами «Ред Булл»

Цунода заявил, что в «Ред Булл» не понимали, насколько разные машины в команде.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода поделился мыслями об обновлениях, которые приблизили его к напарнику Максу Ферстаппену .

«Безусловно, я должен показывать больше. Но на самом деле две гонки до летнего перерыва немного мне помогли.

Пожалуй, команда, особенно Гельмут , не особо осознавала разницу между моим болидом и машиной Макса. Как только внедрили [обновления], мой темп внезапно улучшился. В Венгрии разница между мной и Максом в практиках была очень маленькой, и это показывает, что, возможно, у меня есть потенциал.

Надо просто продолжать делать то, что я делаю, но в то же время мне необходимо собрать все воедино по ходу уик-энда. Нельзя полагаться только на темп.

Я должен набирать очки. Вот почему я готовился к этому во время летнего перерыва. Мне просто нужно зарабатывать как можно больше очков.

Что касается сроков, мы в некотором смысле договорились, когда я должен продемонстрировать хорошие выступления, чтобы команда решила, какой контракт хочет на следующий год. Посмотрим», – заявил японец перед Гран-при Нидерландов .

Цунода и Гордон Рамзи объявили о сотрудничестве Юки с брендом посуды: «Стремлюсь к максимальной эффективности как на трассе, так и на кухне»

Серхио Перес о Лоусоне и Цуноде: «Посмотрите, сколько очков они набрали. Доказывать мне нечего»