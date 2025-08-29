Юки Цунода: «Марко не осознавал разницу между болидами «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мыслями об обновлениях, которые приблизили его к напарнику Максу Ферстаппену.
«Безусловно, я должен показывать больше. Но на самом деле две гонки до летнего перерыва немного мне помогли.
Пожалуй, команда, особенно Гельмут, не особо осознавала разницу между моим болидом и машиной Макса. Как только внедрили [обновления], мой темп внезапно улучшился. В Венгрии разница между мной и Максом в практиках была очень маленькой, и это показывает, что, возможно, у меня есть потенциал.
Надо просто продолжать делать то, что я делаю, но в то же время мне необходимо собрать все воедино по ходу уик-энда. Нельзя полагаться только на темп.
Я должен набирать очки. Вот почему я готовился к этому во время летнего перерыва. Мне просто нужно зарабатывать как можно больше очков.
Что касается сроков, мы в некотором смысле договорились, когда я должен продемонстрировать хорошие выступления, чтобы команда решила, какой контракт хочет на следующий год. Посмотрим», – заявил японец перед Гран-при Нидерландов.
Цунода и Гордон Рамзи объявили о сотрудничестве Юки с брендом посуды: «Стремлюсь к максимальной эффективности как на трассе, так и на кухне»
Серхио Перес о Лоусоне и Цуноде: «Посмотрите, сколько очков они набрали. Доказывать мне нечего»