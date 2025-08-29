Лоран Мекьес о составе на 2026-й: «Ред Булл» не спешит. Цунода сделал большой шаг вперед, Лоусон показывает прогресс, Аджар удивляет в каждой гонке»

Новый босс «Ред Булл» высказался о ситуации с составом на 2026-й.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес сообщил, что у команды нет необходимости срочно выбирать напарника для Макса Ферстаппена на следующий сезон.

«Реальность такова, что мы вообще не спешим.

Нам повезло, что в болиде есть Юки [Цунода]. Есть команда «Рейсинг Буллз », которая работает очень хорошо, и там мы можем оценивать своих молодых пилотов.

Юки сделал большой шаг вперед в Спа, а также в Будапеште, если говорить об отставании от Макса. Это не было очень заметно, поскольку мы в целом оказались неконкурентоспособными в Будапеште.

Так что посмотрим. Лиам [Лоусон] показывает большой прогресс в «Рейсинг Буллз», Изак [Аджар] выступает невероятным образом со старта сезона и продолжает удивлять нас в каждой гонке.

Глядя на ситуацию глазами «Ред Булл», трудно понять, почему мы должны спешить с решением.

Мы понимаем, что есть вопросы и нетерпение по этому поводу. Но для нас важнее всего помочь своим гонщикам как можно лучше провести оставшуюся часть сезона – и посмотрим, где мы окажемся через несколько месяцев. Впереди еще десять гонок. Затем мы примем наилучшее решение со всеми вовлеченными лицами», – заявил менеджер в эфире Canal+ на Гран-при Нидерландов .

