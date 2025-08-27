  • Спортс
8

Серхио Перес: «Мне приходилось использовать уникальный стиль пилотажа, чтобы выжить в «Ред Булл»

Перес рассказал о сложностях управления болидом «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился мнением о положении дел в своей бывший команде.

По словам Переса, результаты Лиама Лоусона и Юки Цуноды доказывают, что Чеко на самом деле выступал очень хорошо, а слабые результаты на фоне Макса Ферстаппена объяснялись особенностями болида.

«Все дело в особой динамике команды «Ред Булл». Понятно, что в лице Макса Ферстаппена у них есть уникальный талант. Но второму пилоту чрезвычайно трудно хотя бы просто адаптироваться к управлению их болидом.

У «Ред Булл» очень уникальная машина, мне приходилось использовать уникальный стиль пилотажа, чтобы выжить на протяжении этих нескольких лет. Но это очень трудно – и вы сами могли за эти годы в этом убедиться на примере других гонщиков.

Юки Цуноде и Лиаму Лоусону вдвоем удалось заработать что-то около пяти очков или что-то в этом роде. Так что да, это очень сложно. Причем они оба являются фантастическими гонщиками. Но да, болидом «Ред Булл» очень трудно управлять, для этого требуется уникальный стиль пилотажа.

Иногда мне удавалось с этим справляться, адаптироваться, но как только начинался дождь, например, или усиливался ветер, машина тут же становилась абсолютно неуправляемой. И тогда ты начинал допускать одну ошибку за другой, терял уверенность в себе. При этом психологически я был очень устойчив, учитывая, сколько лет я продержался в «Ред Булл». Ведь на меня оказывалось сильное давление, в том числе благодаря вам [журналистам]. Но теперь вы тоже осознаете, на каком уровне я выступал на самом деле, находясь в этой команде и за рулем этого болида», – рассказал Перес.

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
