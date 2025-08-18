Андреа Стелла: «У болида «Макларена» есть свои слабые стороны»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о характеристиках болида его команды.
По словам Стеллы, текущее преимущество «Макларена» обусловлено тем, что болид лучше всех в пелотоне работает в среднескоростных поворотах. И поворотов именно такого типа больше всего на трассах чемпионата.
«Я бы сказал, что у нашего болида есть свои слабые стороны. Например, если посмотреть данные прохождения высокоскоростных поворотов – как «Пуйон» в Спа или «Копс» на «Сильверстоуне», – то вы увидите, что наша машина не является там быстрейшей.
И то же самое можно сказать о скорости прохождения медленных поворотов – там наша машина тоже не является самой быстрой.
Тем не менее, если брать сезон в целом, то так случилось, что больше всего на трассах чемпионата именно среднескоростных поворотов. И вот в этом диапазоне, с учетом всех данных, наша машина и правда является лучшей», – рассказал Стелла.
