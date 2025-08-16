Ральф Шумахер: «При Мекьесе в «Ред Булл» больше не будет борьбы за власть. Но команде понадобится 2-3 года, чтобы все заработало»

Шумахер ждет прогресса от «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что под руководством Лорана Мекьеса команда «Ред Булл » должна будет постепенно восстановиться.

Мекьес сменил на этом посту Кристиана Хорнера, который был уволен по решению руководства компании «Ред Булл».

«Мекьес должен вернуть «Ред Булл» прежние ощущения. Он очень доступный, человечный, открытый – в «Ред Булл» больше не будет той борьбы за власть в кулуарах, что велась раньше. Однако я думаю, что «Ред Булл» понадобится 2-3 года, чтобы все снова заработало. Потому что в настоящее время команда застряла на посредственном уровне.

В то же время у «Рейсинг Буллз» очень стабильная машина и хорошо управляется в любых условиях. Они справляются очень хорошо. То же касается и гонщиков, несмотря на процесс перестройки. В команде дружелюбная атмосфера. Так что я думаю, что «Ред Булл» явно есть чему поучиться у «Рейсинг Буллз », – рассказал Шумахер.

