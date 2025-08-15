  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Считаю Норриса и Пиастри гонщиками одного уровня – судьбу титула могут решить один сход или ошибка»
Ральф Шумахер: «Считаю Норриса и Пиастри гонщиками одного уровня – судьбу титула могут решить один сход или ошибка»

Шумахер ждет продолжения соперничества Норриса и Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Оскар Пиастри добился заметного прогресса в нынешнем сезоне, и что у австралийца и его напарника по команде Ландо Норриса равные шансы стать чемпионом.

На данный момент именно Пиастри лидирует в чемпионате, однако его отрыв от Норриса составляет всего девять очков.

«Я бы сказал, что раньше Ландо Норрис был более универсальным и разносторонним гонщиком. Однако Оскару Пиастри удалось преодолеть трудности и устранить те слабые места, которые были у него в прошлом сезоне. Например, он слишком сильно нагружал шины и мог конкурировать с напарником по гоночному темпу.

Теперь же Оскара отличают стальные нервы и очень высокая скорость. Я считаю Ландо и Оскара гонщиками одного уровня. Так что судьбу титула могут решить один сход или одна ошибка.

При этом для Пиастри я вижу опасность в том, что он може6т начать слишком сильно рисковать, когда увидит, что до титула осталось рукой подать», – рассказал Шумахер.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
