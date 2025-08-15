«Вольфф мог предложить Максу половину от прошлогодней суммы». Хуан-Пабло Монтойя – о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»

Монтойя поделился теорией о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс Ферстаппен решил провести в «Ред Булл» еще минимум один сезон, потому что его могли не устроить условия контракта, предложенные «Мерседесом ».

По мнению Монтойи , на запросах Макса и условиях, которые он мог получить в «Мерседесе», сказались не лучшие выступления Ферстаппена и команды «Ред Булл » в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что у него был выбор. Если бы я вел переговоры с Максом Ферстаппеном в прошлом году, когда он выиграл чемпионский титул, то речь бы шла о контракте на $100 млн, например.

В этом же году его машина не так хороша. И речь бы шла уже о контракте на $50 млн, возможно. Возможно, именно по этой причине Макс решил остаться в «Ред Булл».

Вполне возможно, что в переговорах с Максом у другой стороны было преимущество – зная, что на самом деле этот переход больше нужен именно Максу, чем команде.

В прошлом году при переговорах с Максом цифры в потенциальном контракте были бы заоблачными. В то время как в этом году в переговорах с Максом вы вполне могли бы поторговаться. Сказать ему, что если он хочет выступать за вашу команду, то зарплата будет вот такой. И Тото Вольфф мог предложить Максу половину от той суммы, которую он мог просить в прошлом году», – рассказал Монтойя.

