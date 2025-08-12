Нидерландский комментатор «Ф-1» Плой: «Бортолето лучше Ферстаппена в данный момент»

Плой оценил новичка «Ф-1» выше своего соотечественника Ферстаппена.

Комментатор «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sports Джек Плой и аналитик канала Олав Мол разошлись в оценке звезды «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Эксперты выбрали свои тройки лучших пилотов «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2025. Плой сообщил, что поставил Ферстаппена на третье место.

«Что ж, я абсолютно не согласен с тобой. Но ничего, в моем списке [на третьей строчке] Ландо Норрис », – отреагировал Мол.

«Я все равно включил Макса в топ-3, ведь он, на мой взгляд, выступает невероятным образом. Он стал таким зрелым пилотом, продолжает выдавать фантастические результаты с болидом, который, по всей видимости, на такое не способен», – объяснил свой выбор Джек.

Вторым по версии комментатора стал новичок «Заубера » Габриэл Бортолето, что удивило коллегу.

«Но он же не лучше Ферстаппена?» – спросил Мол.

«Считаю, в данный момент лучше. Исходя из своего опыта, когда я вижу, что он делает с этой машиной…», – ответил Плой.

«Ладно. Хорошо, что мы не всегда соглашаемся друг с другом», – отреагировал Олав.

Мол включил в свой топ-3 Ферстаппена, пилота «Макларена » Оскара Пиастри и его напарника Норриса. Плой поставил Пиастри на первое место – выше Бортолето и Ферстаппена.

Пиастри – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии The Race, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 5-й, Хэмилтон – 11-й

Ферстаппен – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Расселлом и Леклером