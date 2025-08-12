Эмерсон Фиттипальди: «Бортолето всех удивил, вышел на новый уровень в «Ф-1»

Фиттипальди высоко оценил новичка «Ф-1» Бортолето.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди прокомментировал выступления своего соотечественника – бразильца Габриэла Бортолето , который присоединился к «Зауберу » в 2025 году.

«Думаю, он всех удивил, откровенно говоря. Последняя гонка [в Венгрии] вышла потрясающей, если посмотреть, где он ехал со своим «Заубером». Фантастическое выступление как в квалификации, так и в гонке. Очень впечатляет.

Я знаком с ним с тех пор, как он начал гоняться в картинге. Он всегда был очень хорошим пилотом, но, полагаю, в «Формуле-1» вышел на новый уровень.

Кроме того, нельзя забывать о Нико Хюлькенберге . Он очень быстрый гонщик. На мой взгляд, хороший ориентир – большой плюс для Габриэла», – сказал Фиттипальди.

