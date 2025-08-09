Габриэл Бортолето: «Люди не видят, какой Ферстаппен прекрасный человек, какое у него большое сердце»

Бортолето сообщил о человеческих качествах Ферстаппена.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето поделился мыслями о своем приятеле из «Ред Булл» Максе Ферстаппене .

«Может, он не показывает это не камеру, или люди на самом деле не видят, какой он прекрасный человек, какое у него большое сердце – при общении с молодежью, насколько он готов помогать.

У него такие достижения, но он остается скромным. Цель любого пилота – действовать на таком же уровне.

Когда ему нужно переключиться, он смотрит гонки – может, не «Формулу-1», а другие серии. И мне такое очень нравится – это показывает, насколько он увлечен гонки в целом, не только «Формулой-1», – сказал бразилец.

