Эмерсон Фиттипальди: «Нанял бы Ферстаппена в свою команду. Макс на другом уровне, тащит болид на себе»

Фиттипальди пригласил бы Ферстаппена в свою команду.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди считает пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена идеальным выбором.

«Если бы у меня была команда «Формулы-1» и я имел возможность нанять кого угодно, я бы нанял Макса. Макс стал бы первым выбором для меня.

На мой взгляд, Макс на другом уровне как гонщик. Даже если болид плох, он тащит болид на себе», – заявил бразилец.

Ферстаппен – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Расселлом и Леклером

Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»