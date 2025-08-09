  • Спортс
  Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»
Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»

Ферстаппен-старший пожаловался на английских фанатов «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил об искаженном имидже своего сына, лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Когда я вижу Макса или разговариваю с ним лично, то понимаю, что это действительно тот же Макс, что и десять или пятнадцать лет назад. Думаю, это прекрасно и очень важно.

Я горжусь этим. На мой взгляд, многие люди – пожалуй, особенно англичане – неправильно его воспринимают. Считают его каким-то придурком. Может, это связано с современной эпохой соцсетей. Но я совсем не узнаю в этом своего сына», – подчеркнул нидерландец в беседе с De Telegraaf.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
