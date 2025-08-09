Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»

Ферстаппен-старший пожаловался на английских фанатов «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил об искаженном имидже своего сына, лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Когда я вижу Макса или разговариваю с ним лично, то понимаю, что это действительно тот же Макс, что и десять или пятнадцать лет назад. Думаю, это прекрасно и очень важно.

Я горжусь этим. На мой взгляд, многие люди – пожалуй, особенно англичане – неправильно его воспринимают. Считают его каким-то придурком. Может, это связано с современной эпохой соцсетей. Но я совсем не узнаю в этом своего сына», – подчеркнул нидерландец в беседе с De Telegraaf.

Гонщик Блекемолен: «Йос Ферстаппен едва не влепил Росбергу со словами: «Заткнешься ты уже?» на интервью в Бельгии»

Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»