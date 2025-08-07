Ярно Трулли: «Хэмилтон не похож на себя. Не кажется, что Льюис способен что-то дать «Феррари»

Трулли выразил недоумение из-за формы Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ярно Трулли признался, что неудачи Льюиса Хэмилтона в «Феррари » стали неожиданностью.

«Может, дело в возрасте? В болиде? Чего-то не хватает в команде? Или он просто достиг своего предела?

Это очень странно – не получается проявить себя. В квалификациях он разочаровывает, в гонках выступает чуть лучше, но никогда не блистает. Хэмилтон не похож на себя.

Но лишь он знает, что происходит у него в голове. Прямо сейчас не думаю, что Хэмилтон способен что-то дать «Феррари». Но насчет будущего никаких гарантий нет. Только люди, которые общаются с Льюисом, могут понять, что с ним происходит», – порассуждал Ярно.

Жан Алези о «бесполезном» Хэмилтоне: «Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали»

Жак Вильнев: «Настоящее противостояние Хэмилтона с Леклером будет в 2026-м»