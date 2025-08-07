  • Спортс
  • Зак Браун о политике в «Ф-1»: «С Хорнером все зашло слишком далеко. С Мекьесом ситуация будет более здоровой»
15

Зак Браун о политике в «Ф-1»: «С Хорнером все зашло слишком далеко. С Мекьесом ситуация будет более здоровой»

Браун заявил о неприемлемых политических методах Хорнера.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун доволен, что место уволенного руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера занял Лоран Мекьес.

«Рад, что Лоран на этой должности. Мне нравится Лоран, будет конструктивное взаимодействие. И, возможно, мы вернемся к борьбе на трассе.

В нашем спорте всегда будут политические моменты, но, считаю, с Лораном ситуация будет более здоровой. Я фанат Лорана, давно его знаю, будет интересно соперничать с ним.

[С Хорнером] все зашло слишком далеко. Политические игры в «Ф-1» будут всегда: «давайте запретим гибкие антикрылья» и тому подобное. Но если начинаются беспочвенные обвинения, это уже перебор.

Когда я смотрю на различные команды, то вижу, что между всеми идет жесткое политическое противостояние, однако границы соблюдаются, а раньше эту черту переходили. Так что, думаю, будут изменения к лучшему.

Сейчас существует более высокий уровень доверия: мы можем поговорить с глазу на глазу и не переходить на автомате к использованию политических средств. Атмосфера станет лучше, мы немного сплотимся, чуть больше станем доверять друг другу – мы можем обсуждать, какие шаги пойдут на пользу нашему спорту. И этот разговор не будет искажен по политическим причинам или вырван из контекста», – подчеркнул Зак.

Лоран Мекьес: «Хорнер – первый, кто написал и позвонил мне после назначения в «Ред Булл»

Йос Ферстаппен о своей фразе про Хорнера, «разрушающего» «Ред Булл»: «Это было полтора года назад. Мне нечего сказать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Guardian
