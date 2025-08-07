Зак Браун о политике в «Ф-1»: «С Хорнером все зашло слишком далеко. С Мекьесом ситуация будет более здоровой»

Браун заявил о неприемлемых политических методах Хорнера.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун доволен, что место уволенного руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера занял Лоран Мекьес.

«Рад, что Лоран на этой должности. Мне нравится Лоран, будет конструктивное взаимодействие. И, возможно, мы вернемся к борьбе на трассе.

В нашем спорте всегда будут политические моменты, но, считаю, с Лораном ситуация будет более здоровой. Я фанат Лорана, давно его знаю, будет интересно соперничать с ним.

[С Хорнером] все зашло слишком далеко. Политические игры в «Ф-1» будут всегда: «давайте запретим гибкие антикрылья» и тому подобное. Но если начинаются беспочвенные обвинения, это уже перебор.

Когда я смотрю на различные команды, то вижу, что между всеми идет жесткое политическое противостояние, однако границы соблюдаются, а раньше эту черту переходили. Так что, думаю, будут изменения к лучшему.

Сейчас существует более высокий уровень доверия: мы можем поговорить с глазу на глазу и не переходить на автомате к использованию политических средств. Атмосфера станет лучше, мы немного сплотимся, чуть больше станем доверять друг другу – мы можем обсуждать, какие шаги пойдут на пользу нашему спорту. И этот разговор не будет искажен по политическим причинам или вырван из контекста», – подчеркнул Зак.

