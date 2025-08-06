Тото Вольфф: «Мог бы сидеть на диване и запрашивать отчеты о «Мерседесе», но мне скучно без давления»

Вольфф объяснил, почему не стремится к легкой жизни в «Мерседесе».

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о напряженной работе в качестве руководителя команды.

«Я смотрю в зеркало и спрашиваю себя: вношу ли я свой вклад в успех команды? Если нет, то я первый выберу кого-то себе на замену.

Я мог бы стать просто генеральным директором или президентом, сидеть на диване и запрашивать отчеты о результатах. Было бы легче, но я люблю вызовы.

У меня были трудные детство и юность, давление – моя зона комфорта. Если давления нет, мне скучно. Меня мотивируют вызовы и победы, а отдохнуть я успею потом», – заявил Вольфф.

