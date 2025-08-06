«Чемпионы распознают чемпионов». Тото Вольфф о том, что Хэмилтон поддержал Антонелли

Вольфф рассказал о теплом отношении Хэмилтона к сменщику в «Мерседесе».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на вопросы о трудностях, которые испытывает новичок «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, а также о поддержке итальянца со стороны Льюиса Хэмилтона , ушедшего в «Феррари ».

– Как вы оцениваете сезон Кими Антонелли на данный момент?

– Кими – огромный талант: он быстр, он умен, но он очень молод. Я сразу же сказал: он будет допускать ошибки, мы это знаем, и мы не подписали бы его, если бы не понимали это. К сожалению, нашей машине недостает стабильности, из-за чего адаптация усложняется. Но становление чемпиона состоит в том числе из преодоления таких трудностей.

– Как защитить молодого пилота от рисков в такой среде?

– Думаю, это новый опыт и для команды. За нас никогда не выступал такой молодой парень, и в целом в «Ф-1» никогда не было 18-летнего пилота в топ-коллективе. Мы стараемся работать сообща, в том числе с его семьей, чтобы создать обстановку, которая позволит Кими выдавать максимум на треке.

– Антонелли сказал, что Хэмилтон его поддержал. Вас удивило, что они сблизились?

– Нет, я считаю, что чемпионы распознают чемпионов. И Льюис остается очень важным человеком для нас. Он был столпом нашей системы и навсегда останется частью семью «Мерседеса», пусть сейчас он выступает за «Феррари».

Моя дружба с Льюисом неизменна. Мы часто общаемся, и, полагаю, он понимает, какие вызовы стоят перед Кими.

Андреа Кими Антонелли о визите Хэмилтона в моторхоум «Мерседеса»: «Льюис сказал мне не опускать руки и верить в себя»

Антонелли не переживает по поводу места в 2026-м, Хэмилтон предложил помочь с контрактом: «Я знаю, как работать с Вольффом»