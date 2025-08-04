Тото Вольфф: «Да, Расселл остается в «Мерседесе», определенно»

Расселл продолжит выступать за «Мерседес» – заявил Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что Джордж Расселл сохранит место основного пилота в следующем сезоне.

При этом Расселл и «Мерседес» по-прежнему не могут согласовать условия нового контракта, притом, что текущее соглашение истекает в конце года.

Как ранее сообщалось в нескольких изданиях, Расселл хочет подписать с «Мерседесом» многолетний контракт, в то время как в руководстве немецкой команды предпочитают однолетнее соглашение с опциями дальнейшего продления, поскольку хотят сохранить возможность пригласить Макса Ферстаппена в 2027 году, если такой шанс у «Мерседеса» все-таки появится.

«Да, Расселл остается, определенно. У нас сильная команда, и в этой гонке Джордж вновь это продемонстрировал.

Мы всегда высоко котировали Джорджа, потому что он всегда давал результат – с 2018 года [когда начал карьеру в «Ф-1»]. Не было ни одного сезона, когда он бы не демонстрировал высокий уровень выступлений. И в контексте нашего виденья на следующий сезон ничего не изменилось», – рассказал Вольфф.

