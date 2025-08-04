  • Спортс
Питер Уиндзор похвалил Ферстаппена после «ужасного дня»: «Макс обогнал 4 болида, и все без DRS. Вот это да»

Уиндзор отметил мастерство Ферстаппена после провала в Венгрии.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор остался в восторге от работы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии. Нидерландец завершил гонку девятым.

«Есть парень, которого зовут Макс Ферстаппен – думаю, он обогнал четыре болида на Гран-при Венгрии, и все – вне зоны DRS. Все в шестом повороте. Вот это да.

А затем шины умерли, должен сказать. Так что это ужасный день для Макса. Были четыре или пять кругов борьбы с Максом, покрышки умерли где-то на пятом круге, но до этого он всех обгонял в шестом повороте.

Он поймал Льюиса [Хэмилтона] в четвертом повороте. Не думаю, что Льюис ожидал Макса на внутренней траектории, так что он взял широко. А Макс просто проехал. Еще один обгон без DRS», – отметил эксперт на своем ютуб-канале.

Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го

Ферстаппен избежал наказания за момент с Хэмилтоном, Льюис пропустил слушания. У Макса осталось 9 штрафных баллов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
