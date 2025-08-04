Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го

Ферстаппен проиграл Лоусону, уволенному из «Ред Булл», на «Хунгароринге».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал девятым на Гран-при Венгрии и проиграл гонщику «Рейсинг Буллз» Лиаму Лоусону , который расположился на восьмой строчке.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» во второй раз с 2021 года уступил представителю второй команды «Ред Булл » («Альфа Таури » / «РБ» / «Рейсинг Буллз») без схода. Ранее Макс стал десятым в Испании , в то время как Изак Аджар занял седьмое место.

До 2025-го подобное в последний раз случилось на Гран-при Венгрии-2021: тогда Пьер Гасли завершил гонку пятым, Юки Цунода – шестым, Ферстаппен – девятым.

